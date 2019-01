Spaccio cocaina, arrestato valdostano

Tra la primavera e l'estate scorsa ha venduto in una settantina di occasioni delle dosi di cocaina, per un valore di circa 7 mila euro, ad una decina di "clienti" abituali. Per questo Stefano Torraco, di 41 anni, residente a Champdepraz, pregiudicato, è stato arrestato. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Cervinia e coordinate dal pm Francesco Pizzato. Le cessioni di droga sono avvenute a Cervinia e ad Aosta (zona Piazza della Repubblica). Per non farsi scoprire Torraco (difeso dall'avvocato Caligiuri di Torino) era solito cambiare frequentemente il numero di telefono.