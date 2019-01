Casinò,nuovo rinvio udienza fallimentare

In attesa della definizione della procedura di concordato preventivo - a seguito della proroga di 60 giorni concessa dal Tribunale - il giudice delegato Marco Tornatore ha nuovamente rinviato l'udienza fallimentare per la Casinò de la Vallee spa. La nuova data è il 1 aprile (ore 11). A chiedere il fallimento è stato il pm Luca Ceccanti evidenziando la grave situazione di insolvenza. Il piano di concordato - in continuità aziendale - prevede pesanti tagli sul personale (168 licenziamenti).