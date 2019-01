Bccv riorganizza presenza filiali in Vda

La Banca di credito cooperativo valdostana rivede la sua presenza sul territorio nell'ambito del "consolidamento della struttura dell'istituto bancario, in un percorso concordato con Cassa Centrale Banca e con Banca d'Italia". È stata messa in atto una riorganizzazione delle filiali, "anche in risposta al crescente utilizzo dell'internet-banking - si legge in una nota - e alla crescita dei servizi di consulenza sui prodotti offerti dall'istituto".

Sul territorio sono state individuate otto filiali maggiori, diventate punti di riferimento per la propria area: per l'alta valle La Salle e Saint-Pierre, per la media valle S.Christophe, Gressan e le sedi aostane dell'Arco d'Augusto e di via Gramsci, per la bassa valle Châtillon e Verrès. Sono stati chiusi la filiale di Aosta Nord e lo sportello di Champoluc. "La rete operativa - spiega Adriano Cesano, direttore generale della Bccv - è stata ripensata con il compito di sviluppare al meglio le relazioni con soci e clienti, accentrando alcuni servizi in capogruppo e presidiando il territorio in maniera più razionale anche con il rafforzamento commerciale delle aree alta valle, Aosta e bassa valle. Le filiali maggiori dovranno rispondere a tutte le esigenze della clientela, dai servizi bancari a quelli assicurativi, mentre le altre saranno più leggere e garantiranno i principali servizi di sportello".