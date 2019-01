Chatrian, nel 2020 tariffa rifiuti in tutta la regione

Nel 2020 tutta la Valle d'Aosta passerà alla tariffa 'a consumo' per il servizio dei rifiuti. Questo l'obiettivo indicato dall'assessore regionale all'ambiente, Albert Chatrian, che oggi è stato audito dalla terza commissione regionale.



"Ho appreso con soddisfazione che il Comune di Aosta passerà da tassa a tariffa già nel 2019", spiega Chatrian. "Entro quest'anno - aggiunge - si dovrà ridurre il numero dei Sub Ato passando da 9 a cinque, come prevede la normativa regionale, un'operazione che è già stata fatta dalle Unités des Communes Evancon e Mont Cervin".

Dopo l'audizione dell'assessore Chatrian da parte della terza commissione Assetto del territorio, il presidente Alessandro Nogara ha aggiunto: "Resta aperta la questione delle tariffe che dovrà essere affrontata prossimamente al fine di dare applicazione concreta al principio del 'chi inquina paga' tendente a premiare i comportamenti virtuosi".