Atti vandalici ad Aymavilles, 3 denunce

Tre giovani sono stati denunciati per il reato di danneggiamento a seguito di alcuni atti vandalici compiuti ad Aymavilles durante le scorse festività natalizie. Si tratta di due diciassettenni - segnalati alla procura per i minorenni di Torino - e di un diciottenne, sulla cui condotta potrà indagare la procura di Aosta. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della stazione di Saint-Pierre e si sono basate anche sulle registrazioni degli impianti di videosorveglianza.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la notte tra Natale e Santo Stefano dai garage sotto la palestra del comune erano stati rubati alcuni estintori, usati per danneggiare quattro auto parcheggiate. All'interno di alcuni di questi veicoli era anche stata indirizzata la sostanza antincendio. Gli estintori erano poi stati gettati nella Dora Baltea.