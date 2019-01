Artigianato, Mav Fenis compie 10 anni

Compie 10 anni di attività il Museo dell'Artigianato Valdostano di tradizione di Fenis. L'evento sarà festeggiato giovedì 24 gennaio con un concerto del duo valdostano composto da Selene Framarin e Lorenzo Barbera che creerà lungo il percorso espositivo "un gioco di suoni tra tradizione e innovazione". "Dieci anni - sottolinea la direttrice dell'Ivat e conservatrice del museo Nurye Donatoni - sono un traguardo importante per noi. In questo decennio il museo si è evoluto, è cresciuto: sin dalla sua inaugurazione abbiamo sempre voluto fare del Mav un luogo vivo per offrire al nostro pubblico molteplici occasioni di visita. Negli anni abbiamo organizzato mostre temporanee, laboratori didattici, concerti, spettacoli teatrali, conferenze e dimostrazioni artigianali per fare del museo un centro culturale poliedrico e vitale".