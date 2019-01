Sicurezza palestre,da Miur 267 mila euro

Dal Ministero dell'istruzione e università in arrivo 267.484 euro per la messa in sicurezza di tre palestre in Valle d'Aosta. Lo ha comunicato il deputato Elisa Tripodi (M5S), precisando che "il finanziamento rientra nella programmazione triennale nazionale per l'edilizia 2018-2020". A ottenere le risorse saranno le istituzioni scolastiche di istruzione liceale tecnica e professionale di Verres e di Saint-Vincent e l'Istituzione scolastica di istruzione tecnica di Aosta. "L'elevato tasso di dispersione scolastica, l'assenza di strutture sportive, le condizioni di forte deprivazione territoriale e il livello di progettazione - aggiunge Tripodi - sono stati alcuni dei criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti da finanziare".

Certan-Borrello, attesa comunicazione finanziamento - "Ci fa piacere e ringraziamo la Deputata della Valle d'Aosta Elisa Tripodi che, attraverso un suo comunicato, dà risalto oggi all'iniziativa della Giunta regionale del mese di dicembre 2018 a testimonianza di un'attenzione per la sicurezza delle nostre scuole che, come Governo regionale, abbiamo messo al primo posto della nostra agenda politica. Il finanziamento, seppur non elevato, consente comunque di migliorare lo standard di sicurezza di alcune palestre del territorio valdostano. Gli Assessorati sono ancora in attesa di ricevere la comunicazione ufficiale della concessione del finanziamento da parte del Ministero che ci auguriamo arrivi al più presto per permettere alle Strutture di procedere con i lavori". Lo scrivono, in una nota, l'assessora all'Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili, Chantal Certan, e l'assessore alle Opere pubbliche, Territorio e Edilizia residenziale pubblica, Stefano Borrello.