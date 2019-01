Casinò, tagli stipendi per salvare posti lavoro

Attivare le procedure di prepensionamento per una cinquantina di dipendenti e predisporre un taglio agli stipendi dei restanti lavoratori al fine di evitare 168 licenziamenti alla Casinò de la Vallée spa: sono le direttrici sulle quali stanno lavorando azienda e sindacati - che si incontreranno domani e giovedì per approfondire la situazione delle strutture alberghiere e della casa da gioco - in vista della scadenza dei termini (a marzo) per la presentazione del piano previsto dalla procedura di concordato fallimentare. "Stiamo cercando una soluzione - ha spiegato Claudio Albertinelli (Savt) - ma c'è ancora molto lavoro da fare. Occorre agire sui contratti".