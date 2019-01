Autostrade, Vda vuole confronto con Ministero

Un confronto urgente con il Ministero delle infrastrutture per fermare la corsa dei rincari autostradali sulle tratte valdostane. E' questa una delle richieste contenute in un documento esaminato oggi dal tavolo convocato dal presidente della Regione Antonio Fosson e dall'assessore regionale ai trasporti Luigi Bertschy, a cui hanno partecipato anche la presidente del Consiglio regionale Emily Rini, i capigruppo regionali, il Cpel in rappresentanza degli enti locali, la Camera di commercio, Confindustria, Adava, Cna, Confcommercio, Confartigianato, i sindacati e le associazioni dei consumatori. "Tutti hanno valutato positivamente il fatto di costruire un'azione corale che permetta alla nostra regione di esprimere con tutta la forza politica necessaria la situazione", ha spiegato l'assessore Bertschy. Il confronto sul documento proseguirà lunedì prossimo: "Vogliamo anche valutare assieme alle società quali possono essere in futuro la scontistica che possa migliorare la situazione", ha aggiunto.