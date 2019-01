Bloccati su cascata ghiaccio, in salvo

Sette scalatori bloccati su una cascata di ghiaccio a Cogne (Aosta) sono stati tratti in salvo la notte scorsa. Si tratta di cinque svizzeri e due francesi che si trovavano in difficoltà già dalla mattinata di ieri, a causa di un problema durante la discesa.



Nonostante le ore trascorse in parete sono in buone condizioni e non hanno avuto necessità di intervento sanitario. A segnalare il mancato rientro del gruppo è stato il gestore dell'albergo dove avrebbero dovuto rientrare. Sul posto è intervenuto personale del Soccorso alpino valdostano, del Soccorso alpino della guardia di finanza e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.



L'intervento di recupero è iniziato poco dopo le 21 e si è concluso alle 1,15: è stato reso difficile dalla natura impervia del terreno, dal buio e dalle temperature al di sotto dei -15 gradi.



Gli alpinisti, cinque donne svizzere e due uomini francesi, sono stati ingannati da una relazione reperita su internet che suggeriva di compiere un percorso molto più lungo di quello normalmente seguito e sono stati così sorpresi dalle tenebre sulla via del rientro.



"La cascata che hanno scalato che si chiama Cold Couloir - spiega la guida alpina Alex Campedelli, che ha partecipato all'intervento di soccorso - è molto lunga, quando si arriva in cima normalmente si deve scendere in corda doppia lungo la parete di ghiaccio, invece la relazione trovata su internet a cui hanno fatto riferimento diceva che si poteva proseguire verso l'alto e poi scendere a piedi, però l'itinerario è lunghissimo e infatti si sono persi nella notte".



Dopo che l'albergatore ha dato l'allarme, i volontari del soccorso di Cogne li hanno contattati telefonicamente guidandoli a distanza. Un potente faro allestito dai vigili del fuoco ha aiutato il reperimento della strada di rientro. Nel frattempo sono stati raggiunti a piedi dalle guide del Soccorso alpino valdostano.