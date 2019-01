Ncc abusivo sanzionato a Courmayeur

(ANSA) - AOSTA, 10 GEN - Senza le autorizzazioni necessarie per svolgere l'attività di noleggio con conducente, un cittadino dell'est Europa domiciliato nel milanese trasportava dall'aeroporto di Milano a Courmayeur turisti bielorussi a bordo della propria Mercedes. Lo ha controllato ai piedi del Monte Bianco, lunedì 7 gennaio, la polizia stradale di Aosta, sanzionandolo per un importo di circa mille euro. Alle multe si aggiunge la sospensione della carta di circolazione dell'auto per un periodo compreso tra due e quattro mesi e il fermo del veicolo per un tempo che stabilirà la motorizzazione civile.