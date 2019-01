Europee, ipotesi candidatura Spelgatti

Spunta l'ipotesi di una candidatura da parte della Lega dell'ex presidente della Regione Valle d'Aosta, Nicoletta Spelgatti, alle prossime elezioni europee, sia nel caso dell'istituzione di collegio uninominale nelle regione alpina (eventualità non ancora definitivamente accantonata) che in un collegio del Nord-Ovest. "Ho ricevuto da più parti delle richieste in tal senso - conferma Spelgatti - ma ci sto ancora riflettendo perché devo capire qual è la scelta più giusta per il bene della Lega Valle d'Aosta". La vice commissaria della Lega Nord Valle d'Aosta, Marialice Boldi, spiega: "Esprimeremo una persona che potrà raccogliere consensi sia a livello locale che in Lombardia, in Liguria e in Piemonte, se ci fosse un collegio del Nord Ovest". "Stiamo aspettando - prosegue Boldi - per vedere se eventualmente potremo avere un collegio esclusivamente della Valle d'Aosta, il che sarebbe un grosso goal messo a punto dalla Lega".