Carabinieri Aosta, più denunce e meno furti

Nel 2018 sono aumentate le denunce e calati i furti ad Aosta e nell'alta Valle: è quanto emerge dal bilancio dell'attività dei carabinieri della Compagnia di Aosta.

Lo scorso anno presso le 8 stazioni territoriali (Aosta, Valpelline, Etroubles, Saint-Pierre, Cogne, Morgex, La Thuile e Courmayeur) e le due sezioni (Operativa e Radiomobile) che hanno competenza su 36 comuni sono stati denunciati 1.355 delitti (1.333 nel 2017). In 328 casi si è scoperto l'autore: sono state arrestate 18 persone e ne sono state denunciate 285 in stato di libertà. I reati predatori in generale sono in diminuzione (628 nel 2017 606 nel 2018) e soprattutto i furti in abitazione (-10%): da 169 reati denunciati nel 2017, a 153 nel 2018 (tre persone sono state arrestate e 39 denunciate). nell'ambito del contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti il bilancio dell'attività dell'arma è di un arresto, 14 denunce e 25 segnalazioni di assuntori (di cui 4 minori).