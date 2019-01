Marcoz, bilancio molto positivo Marché

(ANSA) - AOSTA, 7 GEN - Comune di Aosta e commercianti soddisfatti per il "successo" del Marché Vert Noel. E' quanto è emerso oggi in un incontro tra la vice sindaca Antonella Marcoz e gli operatori commerciali del mercatino di Natale. "Il bilancio emerso dal confronto è molto positivo - commenta Marcoz - anche grazie alle condizioni climatiche del tutto inconsuete che hanno caratterizzato il periodo con temperature miti e assenza di precipitazioni che hanno favorito l'afflusso in città di un numero di visitatori più importante rispetto allo scorso anno". In base alle stime parziali, desunte da un monitoraggio effettuato sulle connessioni internet nell'area del Marché, dal 27 novembre all'11 dicembre sono transitate almeno 30 mila persone.

Riguardo poi alla festa di Capodanno di Aosta, secondo Marcoz "chi temeva che lo spostamento da piazza Chanoux a piazza Roncas avrebbe finito per allontanare gli aostani dal festeggiare in strada si è dovuto ricredere".