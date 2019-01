Lega, Boldi vice commissario Vda

Nell'ambito della riorganizzazione territoriale del partito, Marialice Boldi è stata nominata vice commissario della Lega Valle d'Aosta. L'incarico è stato affidato dal commissario del Carroccio nella regione alpina, Alessandro Giglio Vigna.

Residente ad Aosta, Marialice Boldi è laureata in Scienze Biologiche e Igiene Dentale, e svolge l'incarico di professore universitario all'Università dell'Insubria e di Verona. E' iscritta alla Lega dal 1995 e militante dal 2009. "La nomina a Vice Commissario, prodromico all'attesa del rinnovo del Consiglio Nazionale, si è resa necessaria - si legge in una nota - per gestire l'importante carico di lavoro che il movimento deve affrontare quotidianamente in relazione all'importanza assunta nelle ultime elezioni regionali".