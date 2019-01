600 studenti a Settimana prevenzione

(ANSA) - AOSTA, 07 GEN - Oltre 600 studenti delle scuole secondarie prenderanno parte alla Settimana della legalità e della prevenzione, in calendario da lunedì 14 a domenica 20 gennaio in Valle d'Aosta e organizzata da enti pubblici, forze dell'ordine e associazioni. Il focus sarà sulle dipendenze: alcol, droghe, nuove tecnologie, internet, social media e problematiche di natura comportamentale. Cinque dei 13 eventi sono a cura di Libera Valle d'Aosta, che con la presentazione del Dossier Liberaidee (il 14 gennaio alle 18,30 nel salone Viglino di palazzo regionale) aprirà la settimana; il giorno seguente è previsto l'incontro in biblioteca a Pont-Saint-Martin (ore 21) 'Questione cannabis - Le ragioni della legalizzazione, di Leopoldo Grosso'. "Sarà una settimana in cui saremo impegnati sul territorio per parlare a giovani e famiglie. Il momento è difficile e complicato, penso a problemi come la ludopatia", ha detto l'assessore alla Sanità, Mauro Baccega, durante la conferenza stampa di presentazione.