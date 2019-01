Vento forte scoperchia tetto albergo Cervinia

(ANSA) - AOSTA, 5 GEN - Il forte vento che soffia in queste ore in Valle d'Aosta, in particolare in alta quota, ha scoperchiato una parte del tetto di un albergo nel centro di Breuil-Cervinia. Alcune lamiere divelte sono state sbalzate per strada. Nessuna persona è stata coinvolta. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Aosta.