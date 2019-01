Valle d'Aosta rilancia Cdm a La Thuile

La Federazione italiana sport invernali (Fisi) si impegnerà per l''inserimento di La Thuile nel calendario della Coppa del mondo di sci alpino nella prossima stagione invernale. E' quanto è emerso in un incontro tra l'assessore regionale al turismo e sport Laurent Viérin e il presidente della Fisi. Nella riunione, svoltasi ieri a Milano, è stato "rilanciato l'interesse della Valle ad essere protagonista nella grande opportunità che la coppa del mondo rappresenta, - ha spiegato l'assessore Viérin - con l'intenzione di avere la possibilità di rientrare a pieno titolo, con un impegno su più anni, in questo circuito, anche con lo sci alpino, oltre che con lo sci nordico e lo snowboardcross".

Nell'incontro di Milano, a cui ha partecipato anche Marco Arbarello, responsabile del Comitato organizzatore per la gara di Coppa del mondo di sci nordico a Cogne in programma il 16 e 17 febbraio prossimi, si è fatto anche il punto dello stato dell'organizzazione dell'evento. "Abbiamo ribadito il grande lavoro che si sta svolgendo per l'organizzazione della gara di Coppa del mondo di Cogne - ha aggiunto l'assessore Viérin - e illustrato al Presidente Roda la nostra volontà di creare, nella riorganizzazione turistica valdostana, che presenteremo in primavera, la creazione di un comitato grandi eventi, che coordinerà e gestirà tutte le grandi manifestazioni che la Valle ospiterà e rilancerà, come le gare di coppa o altri eventi di richiamo, ai quali lavoreremo".

"La gara di Cogne - ha aggiunto Viérin - sarà una grande occasione di visibilità e in tal senso si sta lavorando alla messa in onda di questa tappa in chiaro sui canali Rai".