Bertschy,attendiamo documenti da Sitmb

(ANSA) - AOSTA, 4 GEN - "Nessuno deve avere il timore che questa problematica non sia gestita, il governo e la maggioranza affronteranno il tema del Traforo del Monte Bianco avendo l'assoluta necessità di garantire sicurezza, collegamenti internazionali, senza avere il bisogno di aumentare il nostro volume di trasporto con i mezzi pesanti, ora aspettiamo i documenti dalla società per capire che cosa rende ancora più urgente questa decisione". Lo ha detto oggi l'assessore regionale ai trasporti, Luigi Bertschy, spiegando la posizione della Giunta sulla paventata chiusura per manutenzione del collegamento del tunnel franco-italiano e sull'ipotesi di raddoppio.