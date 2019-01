Tour operator giapponese testa V.d'Aosta

La Valle d'Aosta è candidata a entrare nel circuito del tour operator giapponese Kuoni che organizza soggiorni nelle Alpi per i clienti del mercato asiatico. A partire da domenica prossima 6 gennaio Hideki Kaneko, ispettore del Gruppo Kuoni, farà visita in Valle d'Aosta per testare e certificare il format di servizio Alps Link e in particolare il collegamento aereo tra Aosta e Bolzano che potrebbe consentire alla regione del Nord Ovest di inserirsi nel programma di soggiorno offerto da Kuoni che ora tocca le Alpi svizzere e le Dolomiti. Il progetto sarà presentato lunedì prossimo alle 11.30 nella saletta della Protezione Civile all'Aeroporto Corrado Gex a Saint-Christophe. Interverranno Salvatore Addario, fondatore di Rete Turismo e presidente di Cna Valle d'Aosta, Takeshi Sugiyama, esperto in promozione e marketing turistico e sportivo e ideatore del concept Alps Link, Hideki Kaneko, e Giovanni Pellizzeri, presidente di Avda.