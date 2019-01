Casinò, +0,86% incassi nel 2018

Si è attestato a 57 milioni 838 mila 968 euro l'incasso del Casinò di Saint-Vincent nel 2018, lo 0,86 per cento (495 mila 167 euro) in più rispetto all'anno precedente. Lo riporta il sito specializzato gioconews.it.

A dicembre, invece, gli incassi sono diminuiti del 3,34 per cento (205 mila 113 euro) rispetto allo stesso mese del 2017, attestandosi a 5 milioni 936 milioni 14 euro. Segno negativo anche per gli ingressi (meno 0,99 per cento).

Le slot machines hanno incassato 3 milioni 472 mila 908 euro, l'8,18 percento in più rispetto al dicembre 2017 (più 262 mila 482 euro). I tavoli, nel loro complesso, sono invece in calo del 15,95 percento (meno 467 mila 595 euro). In dettaglio chiudono con segno negativo lo chemin de fer (meno 70,63 per cento), il poker Saint-Vincent (meno 60,15 percento) e il poker texas hold'em (meno 58,68 per cento), la fairoulette (meno 20,23 per cento), il black jack (meno 70,63 per cento), i craps (meno 42,51 percento).