Capodanno da tutto esaurito in Vda

E' praticamente 'tutto esaurito' in Valle d'Aosta per le festività di fine anno. Dal 31 dicembre fino all'Epifania sono pochissime le camere ancora disponibili in alberghi e nelle altre strutture ricettive sparse sul territorio regionale. Per la prossima settimana è previsto bel tempo, con temperature miti fino al 1 gennaio e poi in netto calo soprattutto in montagna. Tutti i principali comprensori sciistici sono aperti grazie all'innevamento artificiale.