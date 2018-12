Gipsy e blues per Capodanno in piazza ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 27 DIC - Musica gipsy, soul, blues e vecchi successi per il Capodanno in piazza Roncas organizzato dal Comune di Aosta. L'evento sarà suddiviso in due momenti: uno pomeridiano che avrà inizio alle 16 con la marching band dei Tamtando che partirà dall'arco d'Augusto per proseguire suonando per le vie del centro storico fino a piazza Roncas dove inizierà il concerto prima dei Nandha Blues (alle 17) e poi degli Erets Balkan Gispy Quartet (alle 18); il programma riprenderà alle 22 con le cover di "Attenti a quei due" (ovvero Silvano Secco e Sandro Tropea) fino alle 23 quando toccherà alla band "Olly Riva and the Soulrockets" che suonerà fino al brindisi di mezzanotte. Dall’una alle due si ballerà infine con il dj set di "Il Grande Biglia" di Lorenzo Aldini. Inoltre Andrea Carlotto di Silent Media Lab farà una performance live di visual art, utilizzando un ledwall appeso dietro ai musicisti, con riprese, manipolazioni di immagini dal vivo ed effetti.