Istat, +1,7% Pil Valle d'Aosta nel 2017

Il Prodotto interno lordo della Valle d'Aosta nel 2017 è aumentato dell'1,7 per cento rispetto all'anno precedente, poco sopra la media nazionale (1,6).

L'inversione di tendenza nella regione era iniziata nel 2016, con un più 0,1 per cento. Lo rivelano i dati Istat sui Conti economici territoriali. Nel 2017 il Pil per abitante ammonta a 35 mila 200 euro, 300 in più dell'anno precedente ma non ancora ai livelli del 2011: la Valle d'Aosta si piazza così quinta nella graduatoria (era quarta nel 2016), dietro a provincia di Bolzano (42 mila 300 euro), Lombardia (38 mila 200), provincia di Trento (36 mila 100) ed Emilia Romagna (35 mila 300). Il Piemonte è a 30 mila 300 e la media italiana a 28 mila 500. Resta il primato per la spesa per consumi finali delle famiglie, con 24 mila 300 euro per abitante, davanti a Bolzano (23 mila 600) e Trento (22 mila 100). Con una media di 37 mila 600 euro (200 in più del 2016), la Valle d'Aosta è quinta nella graduatoria dei redditi da lavoro dipendente.