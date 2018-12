Confcommercio, bene sgravi Irap in Defr

"Abbiamo analizzato il progetto di sgravi dell'Irap indicato nel Defr proposto dalla Giunta Fosson e approvato dal Consiglio Valle. Per noi rappresenta un primo, concreto segnale verso le aziende commerciali e del settore turistico-ricettivo dopo un lungo periodo di silenzio". Lo ha detto Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio Valle d'Aosta, commentando l'alleggerimento dell'Imposta regionale sulle attività produttive.

"Il sostegno al mondo del commercio parte da iniziative di sicuro e pratico riscontro - prosegue Dominidiato - e certamente il 'taglio' di un'imposta che è stata motivo di preoccupazioni per i colleghi in difficoltà ci lascia ben sperare sulle intenzioni della Giunta e dell'Assemblea consiliare rispetto alle istanze del nostro settore, in passato visto da qualcuno come una semplice 'mucca da mungere'. Da qui dunque possiamo ripartire per un confronto aperto con l'Amministrazione e la politica valdostana sui tanti problemi che attanagliano il mondo del commercio valdostano".