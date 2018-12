Ferrovia Vda, servizio a Trenitalia

Sono state completate le procedure di aggiudicazione della gara di appalto per il servizio ferroviario in Valle d'Aosta, assegnato a Trenitalia. La società partecipata al 100% da Ferrovie dello Stato gestirà per 5 anni - prorogabili di altri cinque - il trasporto ferroviario della regione. Lo ha comunicato l'assessorato regionale ai trasporti, precisando che l'importo di aggiudicazione del servizio in oggetto ammonta, per il quinquennio 2019/2024, a 81,4 milioni di euro (iva al 10 per cento compresa). Il servizio "presenterà interessanti novità per gli utenti" e "prenderà il via da dicembre 2019"; riguarda le tratte Aosta-Torino, Aosta-Ivrea e, non appena sarà riaperta la linea, anche Aosta-Pré-Saint-Didier.

L'offerta presentata da Trenitalia "contempla anche l'utilizzo dei cinque treni bimodali acquistati dalla Regione migliorando il tempo di percorrenza e la qualità del servizio, pone le basi per un sistema integrato di bigliettazione e soprattutto permetterà la riapertura delle biglietterie nelle principali stazioni".

"La ferrovia è sicuramente l'asse portante del nostro sistema di trasporti - dichiara l'assessore Luigi Bertschy - ed è quindi fondamentale investire e intervenire su di esso. In questo anno lavoreremo per preparare al meglio l'introduzione del contratto.

Riteniamo che questa nuova collaborazione con Trenitalia, che verrà integrata nel nuovo Piano regionale dei trasporti, sia il punto di partenza per una nuova fase del nostro sistema dei trasporti".