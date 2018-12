Aosta,verso istituzione Ztl Arco Augusto

Nell'area dell'Arco di Augusto la semi-pedonalizzazione potrebbe essere completata con l'istituzione di una Zona a traffico limitato. Ztl che "darebbe continuità a quella del centro storico - si legge in una nota - inglobando la zona del Ponte Romano e parte di via Garibaldi, a Nord della rotatoria con via Torino" e "potrebbe essere estesa anche al tratto di via Rey compreso tra le intersezioni con le vie Chabod e de la Pierre".

"Abbiamo in mente una città più bella, vivibile e attraente per i turisti e gli operatori economici - commenta il sindaco Fulvio Centoz - e per realizzare questo obiettivo un passo importante è costituito dall'allontanamento del traffico veicolare da aree sempre più estese del centro. Ovviamente quelle che le linee guida ipotizzano sono soluzioni che andranno studiate ulteriormente e condivise sia con la Commissione consiliare competente che con le associazioni di categoria e, più in generale, con i cittadini".