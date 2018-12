Fosson, europarlamentare è fondamentale

(ANSA) - AOSTA, 20 DIC - "Il più grande problema politico in questi mesi, in attesa delle Europee, è proprio quello di ottenere una circoscrizione elettorale per la Valle d'Aosta: un parlamentare europeo per la nostra comunità è fondamentale". Lo ha detto in Consiglio regionale il presidente della Regione Antonio Fosson, rispondendo a una interpellanza del gruppo Impegno Civico. "La legge di riferimento ha sempre penalizzato i nostri piccoli numeri: oggi c'è qualche possibilità in più e speriamo che la nostra Regione possa ottenere un parlamentare", ha aggiunto Fosson. "Sono stato a Roma e ho incontrato vari parlamentari, - ha proseguito - ma in particolare ho approfondito la tematica con il Senatore Lanièce, il quale ha riferito che si discuterà a gennaio 2019 di questo argomento: dovremo, quindi, raccordarci per un'azione sinergica fra tutte le forze politiche. E penso che quanto ha fatto di molto positivo la precedente Giunta, continuerà a farlo anche dai banchi dell'opposizione".