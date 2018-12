Confindustria, bene sgravi Irap stop ad assistenzialismo

Confindustria Valle d'Aosta plaude al progetto di sgravi dell'Irap indicato nel Defr, approvato ieri dal Consiglio regionale. "Per rilanciare l'economia e dare ossigeno alle imprese - spiega l'associazione degli industriali - è fondamentale porre fine alla politica dell'assistenzialismo che ha dimostrato di essere fallimentare".

"I nostri imprenditori sono anni che fanno sacrifici, che cercano con fatica di uscire dalla crisi - sostiene il presidente di Confindustria Valle d'Aosta, Giancarlo Giachino - abbiamo visto succedere politiche di assistenzialismo tout court e ora, finalmente, intravediamo quanto meno l'intenzione di sostenere il mondo imprenditoriale". Secondo Giachino "è sicuramente una goccia nell'oceano, come sostiene qualcuno, ma riteniamo sia importantissimo trovare un punto di partenza e procedere in questa direzione, riportando al centro la questione del lavoro, dell'alleggerimento della pressione fiscale per le aziende".

"Se riparte l'industria riparte il lavoro, - aggiunge - l'occupazione dei giovani, l'economia. A trarre i vantaggi non sono solo gli imprenditori, bensì anche i lavoratori e, di conseguenza, tutto il territorio".