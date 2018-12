Denunciato a Cervinia ladro seriale sci

Per furto aggravato continuato la polizia ha denunciato un trentatreenne residente in provincia di Varese, sorpreso a rubare un paio di sci a Cervinia.

L'attrezzatura era stata lasciata di fronte ad un bar sulle piste quando l'uomo è passato, l'ha caricata in spalla e si è allontanato sciando. Gli agenti lo hanno fermato alla fine della pista con ancora gli sci con sè. Da un successivo controllo è emerso che anche gli sci che aveva ai piedi erano provento di un furto commesso poco prima davanti ad un altro locale.