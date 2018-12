Composto coordinamento Pour Notre Vallée

Con parere unanime l'assemblea di Pour Notre Vallée ha nominato un gruppo di coordinamento per arrivare a un progetto di costituzione formale del movimento. Ne fanno parte Fabio Gradi (coordinatore), Annita Prezzavento e Leonardo La Torre (vice-coordinatori), Luca Distasi (coordinatore del movimento giovanile Pour Nos Jeunes), oltre a al Presidente della Regione Antonio Fosson e al Segretario dell'Ufficio di Presidenza Claudio Restano in qualità di eletti in Consiglio Regionale. Inoltre è stata "evidenziata la necessità di creare una Commissione Politica che si occupi di individuare tutti i passaggi amministrativi volti all'ufficializzazione di Pour Notre Vallée come Movimento Politico, a partire dalla redazione dello Statuto" e i componenti di tale gruppo di lavoro verranno eletti nel corso della prossima riunione.