Cuc confermato presidente maestri sci

Beppe Cuc, di 59 anni, di Aymavilles, è stato confermato presidente dell'Associazione valdostana maestri di sci. Unico candidato per il quadriennio 2019-2022, è stato eletto per acclamazione durante l'assemblea generale che si è svolta ad Aosta. Inoltre Paolo Broglio, presidente della Scuola Sci Monte Bianco, rappresenterà - insieme a Cuc - la Valle d'Aosta al Colnaz (Collegio Nazionale).

"Il bilancio della passata stagione - si legge in una nota - è stato positivo, così come sono incoraggianti le prospettive per quella ormai iniziata. L'associazione in questi anni sta continuando a promuovere la professione e più in generale le attrazioni Valle d'Aosta, partecipando a eventi e fiere e portando avanti anche il progetto dell'Aosta Valley Card".