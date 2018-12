Valle d'Aosta

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Secondo posto per Federico Pellegrino nella sprint a tecnica libera di Coppa del mondo a Davos vinta dal norvegese Johannes Klaebo al termine di una gara ricca di asperità. Tutto è filato liscio fino ai quarti di finale, nella cui batteria Pellegrino si era imposto senza problemi, che invece sono arrivati in semifinale, quando il valdostano è rimasto dapprima imbottigliato sulla salita del giro finale e quando ha provato a rimontare sul rettilineo conclusivo è venuto a contatto con il norvegese Sondre Fossli, rompendo un bastoncino in piena spinta e ripartendo praticamente da fermo.

Fortunatamente il suo tempo è servito per il ripescaggio, e nella finalissima Pellegrino si è arreso solo a Klaebo, che finalmente torna a vincere dopo qualche delusione nelle ultime uscite. Terzo posto per il francese Baptiste Gros. Fuori nei quarti di finale Francesco De Fabiani, mentre sono stati eliminati nelle qualificazioni Mirco Bertolina, Michael Hellweger e Giacomo Gabrielli. La classifica generale di coppa vede al comando Alexander Bolshunov (oggi 25simo) con 367 punti, lo inseguono i norvegesi Sjur Roethe con 329 punti e Emil Iversen con 328. Pellegrino è ottavo con 176. Nella graduatoria sprint Klaebo in vetta con 204 punti contro i 159 di Pellegrino.

Domenica 16 gennaio in programma una 15 km in tecnica libera alle ore 11.30. (ANSA).