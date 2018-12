Sgravi Irap in modifiche a bilancio Vda

(ANSA) - AOSTA, 14 DIC - Non ci sarà nel bilancio 2019 la detrazione dell'Irpef a favore di circa 70 mila cittadini valdostani (in media 8 euro al mese), ma i 4,8 milioni di questa misura saranno destinati a sgravi Irap per le imprese, che potranno essere introdotti nella prima variazione al bilancio del prossimo anno. E' questa la principale novità prevista nelle modifiche ai documenti finanziari (Bilancio, Defr e legge finanziaria) della nuova maggioranza regionale autonomista, rispetto a quanto definito dalla Giunta Spelgatti.

"Ci sono pochi ma sostanziali emendamenti per quanto riguarda la vision che il nuovo governo vuole dare, una vision più diretta al mondo del lavoro e delle imprese per rilanciare lo sviluppo sul territorio e per cercare di dare un sostegno a chi dà lavoro in questa nostra regione", ha spiegato l'assessore regionale al bilancio e alle finanze, Renzo Testolin (Uv), al termine dell'audizione di oggi in seconda commissione.