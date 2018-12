Incidenti lavoro, intesa Procura-Inail

(ANSA) - AOSTA, 14 DIC - E' stato siglato nella mattinata di oggi il protocollo di intesa tra la Procura della Repubblica e l'Istituto nazionale per l'assicurazione gli infortuni sul lavoro (Inail) di Aosta per la trasmissione via telematica delle informazioni legate agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali. A sottoscriverlo il sostituto procuratore Francesco Pizzato e il direttore della sede regionale Inail Giuseppe Villani. ''Già esiste una proficua collaborazione. Oggi formalizziamo un'intesa che permetterà all'Inail di esercitare azioni di rivalsa nei confronti di coloro che hanno causato incidenti sul lavoro e di espletare i propri compiti di vigilanza'' ha sottolineato Villani. Per Pizzato ''si rafforza una sinergia già esistente per garantire una maggiore tutela a coloro che sono vittime di incidenti del lavoro ai quali non esente neppure la Valle d'Aosta''.