Fosson, al bilancio solo poche modifiche

(ANSA) - AOSTA, 14 DIC - "I tempi sono molto ristretti, ci siamo insediati lunedì, questo è un bilancio strutturato, con entrate precise, noi faremo piccole variazioni per introdurre delle visioni diverse che abbiamo noi, dei principi, degli emendamenti, saranno piccole modifiche in attesa dell'assestamento di bilancio in cui la nostra impostazione sarà più precisa". Lo ha detto oggi il presidente della Regione Antonio Fosson, dopo l'audizione in seconda commissione sul bilancio triennale, sulla legge finanziaria e sul Defr.