Casinò, mercoledì riprende trattativa

(ANSA) - AOSTA, 14 DIC - E' stato convocato per mercoledì prossimo il tavolo di confronto tra la Casinò de la Vallée spa e i sindacati sul piano di tagli al personale, che prevede 168 licenziamenti. Il primo incontro si è tenuto ieri, ma è stato sospeso per la protesta dei sindacati che hanno lamentato l'assenza prolungata dei vertici aziendali, assentatisi per il pranzo. "Ci hanno detto che c'era tanta fretta di fare degli accordi e poi ci convocano solo dopo una settimana, si fa fatica a capire il percorso che si vuole fare, dopo una riunione che si è chiusa con un nulla di fatto, anzi con un episodio a dir poco vergognoso e irrispettoso nei confronti dei lavoratori", ha commentato Claudio Albertinelli, segretario del Savt.