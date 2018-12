Fallimento Casino', politici in procura sentiti da pm

Sfilata di politici dell'attuale e della scorsa maggioranza regionale oggi in procura, sentiti dal pm Luca Ceccanti nell'ambito del fascicolo sull'ipotesi di fallimento del Casinò di Saint-Vincent. L'assessore all'Ambiente Albert Chatrian è stato sentito per circa un'ora - come persona informata sui fatti - dal pm Luca Ceccanti nell'ambito dell'attività di indagine relativa alla procedura di fallimento della Casino' de la Vallee spa. Sono state "domande di attualità", sulla "decisione di questa nuova maggioranza, gli obiettivi e come raggiungere gli obiettivi per salvare quest'azienda", ha detto ai cronisti all'uscita di palazzo di giustizia. "Mi sono state fatte delle domande puntuali - ha aggiunto - alle quali ho risposto in maniera puntuale. Adesso l'obiettivo unico per quanto ci riguarda e' di trovare una soluzione per non far fallire la casa da gioco". Davanti al pm si trova in questi minuti il presidente della Regione, Antonio Fosson. Su temi analoghi mercoledì pomeriggio e' stato sentito per due ore l'amministratore unico, Filippo Rolando.



Fosson da pm, nessuna riunione segreta - "Non c'è stata nessuna riunione", e' "stata un'audizione di un tecnico a cui hanno partecipato delle persone che io ho convocato, che avevano una competenza su questo. Nessuna riunione segreta, non facciamo riunioni segrete". Lo ha detto rispondendo ai cronisti il presidente della Regione, Antonio Fosson, dopo essere stato sentito per poco meno di un'ora dal pm Luca Ceccanti nell'ambito dell'attività di indagine relativa alla procedura di fallimento della Casino' de la Vallee spa.

Si era parlato della possibilità della Prodi bis in quella riunione? "Ho già detto che noi l'unica possibilità che in questo momento abbiamo verificato e che esiste e che abbiamo comunicato anche ai sindacati è quella del concordato in continuità, non esiste altra possibilità", ha detto Fosson.

"Abbiamo fatto - ha aggiunto - un dialogo molto positivo sul Casinò", sulla "gestione del Casinò, soprattutto sul desiderio, che è comune, che il Casinò non chiuda". Dopo Fosson è stato sentito per 45 minuti dal pm Luca Ceccanti l'ex assessore alle Finanze Stefano Aggravi che uscendo da palazzo di giustizia non ha rilasciato alcuna dichiarazione ai giornalisti.



Casino': Rollandin pochi minuti da pm - Chiamato in procura come persona informata sui fatti, Augusto Rollandin è stato per pochi minuti davanti al pm Luca Ceccanti nell'ambito dell'attività di indagine relativa alla procedura di fallimento della Casinò de la Vallee spa. All'uscita non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti in merito al contenuto del colloquio. E' stato sentito dopo Antonio Fosson, Andrea Chatrian e Stefano Aggravi, che sono stati un'ora ciascuno in procura.