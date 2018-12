A Vda 508 mila euro contro povertà

(ANSA) - AOSTA, 14 DIC - La prosecuzione dell'esperienza dell'emporio solidale 'Quotidiamo' e le iniziative per la ridistribuzione e contro lo spreco di eccedenze alimentari, il piano di rinforzo della rete dei servizi, la revisione della governance regionale e il modello di welfare multidimensionale per la presa in carico di famiglie in situazione di difficoltà economica, sociale e lavorativa: queste le iniziative previste dal Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020. Il Fondo povertà nazionale ha assegnato alla Valle d'Aosta un finanziamento di 508 mila euro, di cui 408 mila destinati a servizi per l'accesso, la valutazione e i progetti personalizzati del ReI (Reddito di Inclusione) e 100 mila euro per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.