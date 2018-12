Lavoro, -0,4% di disoccupazione in Vda

E' in lieve calo - dal 6,4 al 6 per cento - il tasso di disoccupazione in Valle d'Aosta nel terzo trimestre del 2018 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rivelano i dati Istat. In particolare, per gli uomini è rimasto al 5,7 per cento, per le donne è sceso dal 7,1 al 6,3 per cento. A livello nazionale, si attesta al 9,3 per cento, in calo di 1,3 punti.

Nello stesso periodo in Valle d'Aosta è aumentato il tasso di occupazione, passato dal 67,6 al 68,7 per cento. Il dato è in lieve calo per gli uomini (da 73,3 a 73) e in crescita per le donne (da 62 a 64,4). In Italia è aumentato di 0,5 punti, arrivando al 58,9 per cento.