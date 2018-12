Fondazione Crt diventa incubatore idee

"Questa prima riunione aperta al territorio coincide con l'avvio di una nuova fase dopo 25 anni di vita della Fondazione Crt, che sta assumendo un nuovo ruolo quale incubatore di idee, vero e proprio agente di cambiamento, in grado di mettere a disposizione delle comunità non solo significative risorse finanziarie, ma anche conoscenze e competenze, reti di relazioni e nuovi strumenti di intervento della 'filantropia 2.0'". Lo ha detto il presidente della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia, al termine di un incontro con i rappresentanti della Regione Valle d'Aosta, del capoluogo e di associazioni ed enti non profit "impegnati concretamente nella vita associativa, culturale, imprenditoriale e sociale del territorio". La riunione rientra nell'ambito della operazione denominata "Stati Generali", "una discussione aperta per ridefinire mission, vision e strategie della Fondazione per il prossimo decennio, con l'obiettivo di rilanciarne il ruolo strategico di 'motore' della crescita e dello sviluppo".