Casinò, Rolando due ore in procura

L'amministratore unico della Casinò de la Vallée spa, Filippo Rolando, è stato sentito in procura ad Aosta come persona informata sui fatti nell'ambito della procedura relativa all'istanza di fallimento presentata dagli inquirenti il 7 novembre scorso. Dopo poco più di due ore davanti al pm Luca Ceccanti, è uscito dal palazzo di giustizia senza rilasciare dichiarazioni. Secondo quanto si è appreso, gli inquirenti hanno voluto appurare anche se esistono eventuali cambi di strategia in merito alla procedura di concordato avviata da Rolando con la precedente giunta regionale. Da notizie giornalistiche era emersa infatti un'ipotesi di procedura di amministrazione straordinaria (Prodi bis) smentita però - almeno allo stato attuale - dal neo presidente della Regione, Antonio Fosson, che ha le delega alla casa da gioco.