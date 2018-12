Usl, siglati accordi a favore dipendenti

(ANSA) - AOSTA, 11 DIC - L'Usl della Valle d'Aosta e le parti sociali hanno siglato, il 6 dicembre scorso, due accordi relativi "alla destinazione dei residui economici anni 2016-2017 e alla progressione economica orizzontale (fasce di merito) con decorrenza dal 2018". Lo comunica l'azienda sanitaria.

I residui dei fondi contrattuali relativi agli anni 2016 e 2017 ammontano a circa 720 mila euro. Di questa cifra, 470 mila euro sono destinati all'incremento della produttività collettiva 2017 "quale riconoscimento dell'attività svolta a garanzia dei servizi resi all'utenza", 130 mila alla "rivalutazione economica, per il prossimo triennio, della variabile di coordinamento sanitario, con un incremento pari all'85 per cento, per riconoscere la valenza strategia dei coordinatori sanitari, le cui indennità non venivano revisionate da oltre un decennio" e 120 mila euro "all'aumento del 16 per cento del gettone di pronta disponibilità per valorizzare, per il prossimo triennio, quelle figure che devono svolgere attività disagiate".