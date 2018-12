Bastonò cliente, denunciato albergatore

I carabinieri di Aosta hanno denunciato a piede libero Paolo Maccari, di 50 anni, titolare di un albergo ad Aosta, per lesioni aggravate e porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere. I fatti risalgono allo scorso agosto quando un turista inglese, a causa di un guasto all'autovettura, era stato accompagnato con moglie e figli nell'albergo del denunciato e, vista l'indisponibilità di una camera, aveva deciso per una differente soluzione alloggiativa. Di fronte al diniego dell'albergatore di utilizzare i servizi igienici, la figlia di sette anni aveva 'urinato' in una siepe adiacente scatenando la reazione dell'albergatore che aveva colpito più volte il turista con un bastone.