Valanga a Chamois, ricerche in corso

(ANSA) - AOSTA, 8 DIC - Una valanga è caduta nel primo pomeriggio di oggi nella zona di Chamois in Valle d'Aosta. Sul posto stanno intervenendo in elicottero le guide del soccorso alpino valdostano per verificare l'eventuale presenza di persone sotto la neve. La richiesta di intervento è giunta alla centrale unica di soccorso di Aosta.