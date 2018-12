Mouv, non riunificazione ma spartizione

(ANSA) - AOSTA, 7 DIC - "Non siamo di fronte a nessuna reale riunificazione del mondo autonomista, ma - con la costituenda Giunta Fosson - assistiamo solo ad una spartizione aritmetica di poltrone, senza che ci sia un progetto politico alla base della nascita di questa maggioranza abborracciata e senza domani". Lo afferma, in una nota, il movimento Mouv'.

"L'area autonomista, nel cui perimetro si situa anche Mouv' - prosegue - non può essere questa tetra sommatoria di ambizioni personali, perché ciò mortifica i valori più profondi della nostra Autonomia che esce svilita da questi rivolgimenti senza costrutto".

Secondo Mouv "i problemi seri da affrontare ci sono, ma vengono presi esclusivamente come pretesto per dare nobilltà ad una semplice operazione di potere e basterà poco, perdendo purtroppo tempo e in questa fase si tratta di una scelta ancora più sbagliata, per verificarne la debolezza e l'inconsistenza".