Marquis, no a giochetti su Casinò

"In un momento tanto delicato per centinaia di famiglie a certi giochetti non ci sto". Così il consigliere regionale di Stella Alpina Pierluigi Marquis, commenta la notizia riguardante un incontro sul futuro del Casinò di Saint-Vincent che si sarebbe svolto ieri ad Aosta tra alcuni esponenti della maggioranza che sostiene la mozione di sfiducia a Nicoletta Spelgatti (in discussione lunedì prossimo in Consiglio regionale).



"Leggo di un presunto incontro sul tema Casinò. Nel merito delle argomentazioni non entro minimamente, - aggiunge Marquis - peraltro all'incontro io non ho partecipato e sarò stato confuso con qualcun altro". Secondo Marquis "in un momento così delicato non è responsabile procedere in questa maniera".