Lega e Mouv', ecco soldi Bon Chauffage

(ANSA) - AOSTA, 7 DIC - "Mentre i Governi precedenti avevano prodotto unicamente tagli ai contributi per i cittadini, Lega Vallée d'Aoste e Mouv', con un lavoro silenzioso e un obiettivo ben chiaro in mente, sono riusciti a trovare le coperture per ripristinare il Bon de Chauffage". Lo affermano, in una nota congiunta, i due gruppi consiliari che hanno depositato ieri un emendamento alla Finanziaria regionale. "La misura era stata una delle 'vittime' della manovra di bilancio di marzo 2018, - spiegano - che aveva drasticamente tagliato le risorse a copertura del contributo alle spese del riscaldamento domestico, azzerandole quasi completamente". In base all'emendamento presentato "le risorse a disposizione del Bon de Chauffage passano ora dai 500 mila euro annuali, previsti dalla Giunta precedente, a 3 milioni di euro annuali", aggiungono. "Abbiamo voluto fortemente ripristinare questo contributo, che è di fondamentale importanza per i cittadini valdostani. Consegneremo perciò a chi verrà dopo di noi anche questo risultato".