Natale, 13 mila accesso ad Albero Aosta

(ANSA) - AOSTA, 6 DIC - Nei primi 13 giorni di apertura sono stati 13 mila gli accessi all'Albero di Natale panoramico allestito nella piazza Chanoux di Aosta. Gli "ottimi risultati in termini di accesso", spiega la Camera di commercio valdostana, ha portato alla decisione di ampliare gli orari di accesso all'albero che sarà aperto nelle giornate di sabato 8, domenica 9, sabato 15 e domenica 16 dicembre anche dalle 10 alle 13. Inoltre, in collaborazione con il Comune di Aosta è inoltre in corso di organizzazione l'apertura mattutina anche nelle giornate del 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 dicembre 2018 e 1, 5 e 6 gennaio 2019. "Si tratta di un riscontro molto positivo sia in termini numerici sia di visibilità, con il conseguente indotto sulle attività ricettive e commerciali", commenta il presidente della Chambre Nicola Rosset.