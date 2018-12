Morto in moto a Gaby, pm: archiviazione

La procura di Aosta ha chiesto l'archiviazione del fascicolo per omicidio stradale aperto a seguito dell'incidente costato la vita a Fabrizio Armani, di Gaby, morto a 58 anni in sella alla sua moto il 29 giugno scorso. Dalla relazione consegnata dalle forze dell'ordine al pm Eugenia Menichetti è emerso che la conducente dell'auto con cui si era scontrata la moto non aveva commesso alcuna violazione al codice della strada. La relazione dell'autopsia sul corpo della vittima non ha fornito elementi che andassero in direzioni diverse.

Alla guida dell'auto, una Bmw, c'era una settantenne di Milano, unica indagata. Armani (marito di Chiara Minelli, consigliere regionale di Impegno Civico) si era scontrato con il veicolo all'altezza di frazione Rubin, nel comune di Gaby, intorno alle 20. L'incidente era avvenuto in prossimità di una curva.